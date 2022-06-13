Полиция Южной Кореи допросила вернувшегося с Украины наемника

Полиция Республики Корея допросила наемника Ли Гына, вернувшегося на родину в мае после ранения на территории Украины, по подозрению в нарушении закона о паспортах. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

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По его информации, экс-боец спецназа ВМС Республики Корея самостоятельно прибыл в полицейский участок в столице в пятницу. По данным источника агентства, блогер якобы согласился с большинством пунктов обвинения.

Ли Гын поехал на Украину в начале марта, проигнорировав запрет властей на посещение этой страны, наложенный еще в середине февраля. За незаконный въезд на территорию Украины ему грозит до одного года тюрьмы или штраф в размере до 10 млн вон ($7,7 тыс.), информирует агентство. До этого правоохранительные органы запретили ему покидать Южную Корею, куда он вернулся 27 мая.

Ранее южнокорейские СМИ указывали, что участие в боевых действиях за границей может квалифицироваться местным законодательством как преступление.