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19 минут назад

Полиция Южной Кореи допросила вернувшегося с Украины наемника

ТАСС

Полиция Республики Корея допросила наемника Ли Гына, вернувшегося на родину в мае после ранения на территории Украины, по подозрению в нарушении закона о паспортах. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

Полиция Южной Кореи допросила вернувшегося с Украины наемника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, экс-боец спецназа ВМС Республики Корея самостоятельно прибыл в полицейский участок в столице в пятницу. По данным источника агентства, блогер якобы согласился с большинством пунктов обвинения.

Ли Гын поехал на Украину в начале марта, проигнорировав запрет властей на посещение этой страны, наложенный еще в середине февраля. За незаконный въезд на территорию Украины ему грозит до одного года тюрьмы или штраф в размере до 10 млн вон ($7,7 тыс.), информирует агентство. До этого правоохранительные органы запретили ему покидать Южную Корею, куда он вернулся 27 мая.

Ранее южнокорейские СМИ указывали, что участие в боевых действиях за границей может квалифицироваться местным законодательством как преступление.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.

Армия,В мире,Владимир Путин,
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