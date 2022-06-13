Генсек НАТО заявил об удивившем его поведении Турции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не ожидали жёсткой позиции Турции по поводу членства Финляндии и Швеции.

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Об этом он сказал в интервью британской газете Financial Times.

«Раньше в ходе процесса мы не имели никаких оснований полагать, что в этом вопросе будут какие-либо проблемы», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что «озабоченности Турции» не являются чем-то новым.

«Турция — важный союзник. Когда союзник указывает на обеспокоенность в сфере безопасности, мы должны обратить на это внимание», — отметил он.