Генсек НАТО заявил об удивившем его поведении Турции

НАТО , обещая Финляндии и Швеции быстрое вступление в альянс, не ожидала жесткого отпора со стороны Турции . Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью британской газете Financial Times.

«Турция — важный союзник. Когда союзник указывает на обеспокоенность в сфере безопасности, мы должны обратить на это внимание», — сказал Столтенберг.

На прошлой неделе Турция выдвинула для Швеции и Финляндии 10 условий, при выполнении которых Анкара снимет вето на членство двух скандинавских стран в НАТО. Они касаются запрета деятельности организаций, которые в Турции признаны террористическими, а также снятия ограничений с оборонной промышленности Анкары. Подробнее об условиях Турции – в материале «Газеты.Ru».