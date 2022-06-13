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24 минуты назад

Столтенберг: НАТО не ожидала жесткой позиции Турции по членству Финляндии и Швеции

Газета.Ruиещё 1

НАТО, обещая Финляндии и Швеции быстрое вступление в альянс, не ожидала жесткого отпора со стороны Турции. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью британской газете Financial Times.

Генсек НАТО заявил об удивившем его поведении Турции
Фото: ReutersReuters

По его словам, обеспокоенности Анкары по не являются чем-то новым

«Турция — важный союзник. Когда союзник указывает на обеспокоенность в сфере безопасности, мы должны обратить на это внимание», — сказал Столтенберг.

На прошлой неделе Турция выдвинула для Швеции и Финляндии 10 условий, при выполнении которых Анкара снимет вето на членство двух скандинавских стран в НАТО. Они касаются запрета деятельности организаций, которые в Турции признаны террористическими, а также снятия ограничений с оборонной промышленности Анкары. Подробнее об условиях Турции – в материале «Газеты.Ru».

Армия,В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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