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1 час назад

В офисе Зеленского заявили, что Украина нуждается в поставке 1 тыс. гаубиц калибра 155 мм

ТАСС

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в понедельник заявил, что Украине необходимо получить 1 тыс. 155-мм гаубиц.

"Нам необходимо достичь паритета в тяжелом вооружении: 1 тыс. гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2 тыс. единиц бронетехники, 1 тыс. дронов", - написал он в Twitter.

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Ранее западные страны, в том числе Канада и США, предоставили Украине гаубицы М777 калибра 155 мм и боекомплект к ним. Также сообщалось о применении украинскими силовиками французской самоходной артиллерии "Цезарь" аналогичного калибра.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине.

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