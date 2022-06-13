Ранее западные страны, в том числе Канада и США, предоставили Украине гаубицы М777 калибра 155 мм и боекомплект к ним. Также сообщалось о применении украинскими силовиками французской самоходной артиллерии "Цезарь" аналогичного калибра.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине.