Глава минобороны Украины раскритиковал Евросоюз

«Европа либо не совсем понимает, что происходит, либо понимает, но устала и смирилась», - заявил он в интервью The Economist.

Министр обороны Украины также добавил, что для Берлина и Парижа Украина является «раздражающим препятствием» на пути к спокойной и комфортной жизни. С его слов, после некоторых переговоров с западными партнерами, он может «бросить несколько довольно отборных слов».