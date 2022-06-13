В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Глава минобороны Украины раскритиковал ЕС за проблемы с поставками вооружений

ТК «Звезда»

Глава украинского министерства обороны Алексей Резников упрекнул власти объединенной Европы в проблемах с поставками Киеву современных образцов вооружения.

Глава минобороны Украины раскритиковал Евросоюз
Фото: ReutersReuters

«Европа либо не совсем понимает, что происходит, либо понимает, но устала и смирилась», - заявил он в интервью The Economist.

Министр обороны Украины также добавил, что для Берлина и Парижа Украина является «раздражающим препятствием» на пути к спокойной и комфортной жизни. С его слов, после некоторых переговоров с западными партнерами, он может «бросить несколько довольно отборных слов».

Россия проводит специальную военную операцию по защите мирных жителей Донбасса с 24 февраля. По словам главы российского государства, главной целью операции является демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны России особо подчеркнули, что ВС РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Армия,Алексей Резников,Верховный суд,Минобороны России,ЕС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители