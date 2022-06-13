"Северодонецк фактически блокирован после того, как вчера они подорвали последний мост, который соединял с Лисичанском", - сказал он. По словам Басурина, украинские воинские подразделения, которые находятся там, остались в Северодонецке навсегда. У них есть два варианта: либо взять пример со своих сослуживцев и сдаться, либо умереть, считает Басурин.