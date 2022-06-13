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1 час назад

Басурин сообщил, что украинские военные заблокированы в Северодонецке и могут сдаться

ТАССиещё 2

Украинские военнослужащие потеряли возможности покинуть Северодонецк и могут сдаться.

Об этом в понедельник сообщил участникам пресс-тура, организованного Минобороны России, замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«Если Россия не проиграет, то это тревожный сценарий для всех»

"Северодонецк фактически блокирован после того, как вчера они подорвали последний мост, который соединял с Лисичанском", - сказал он. По словам Басурина, украинские воинские подразделения, которые находятся там, остались в Северодонецке навсегда. У них есть два варианта: либо взять пример со своих сослуживцев и сдаться, либо умереть, считает Басурин.

Армия,Видео,Эдуард Басурин,Минобороны России,
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