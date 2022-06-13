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3 минуты назад

Около 200 граждан Белоруссии состоят в националистических батальонах Украины

ТАССиещё 1

Около 200 белорусских граждан входят в состав националистических батальонов Украины. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич.

Названо число состоящих в нацбатах Украины граждан Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По имеющимся данным, в рядах националистических батальонов Украины состоят около 200 белорусских граждан, в основном это так называемые футбольные ультрас и участники протестных акций 2020-го, которые совершили разного рода преступления и смогли скрыться от суда и следствия", - приводятся в понедельник слова замглавы МВД на сайте ведомства.

Казакевич добавил, что за последний год сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД пресекли выезд "нескольких десятков молодых людей в возрасте до 30 лет, которые поддались идее ложной помощи украинцам, распространяемой радикальными Telegram-каналами, и обещаниям легкого заработка в рядах нацбатов". Материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы, отметил замминистра.

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Он напомнил, что тем, кто все-таки выехал и состоит в украинских вооруженных формированиях "в лучшем случае грозит уголовная ответственность по целому ряду статей Уголовного кодекса и лишение свободы на длительный срок". "А в худшем [случае] - смерть от самих же украинских националистов, которые будут использовать их в качестве пушечного мяса", - сказал замглавы МВД Белоруссии.

Армия,НАТО,
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