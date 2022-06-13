Названо число состоящих в нацбатах Украины граждан Белоруссии

"По имеющимся данным, в рядах националистических батальонов Украины состоят около 200 белорусских граждан, в основном это так называемые футбольные ультрас и участники протестных акций 2020-го, которые совершили разного рода преступления и смогли скрыться от суда и следствия", - приводятся в понедельник слова замглавы МВД на сайте ведомства.

Казакевич добавил, что за последний год сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД пресекли выезд "нескольких десятков молодых людей в возрасте до 30 лет, которые поддались идее ложной помощи украинцам, распространяемой радикальными Telegram-каналами, и обещаниям легкого заработка в рядах нацбатов". Материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы, отметил замминистра.

Он напомнил, что тем, кто все-таки выехал и состоит в украинских вооруженных формированиях "в лучшем случае грозит уголовная ответственность по целому ряду статей Уголовного кодекса и лишение свободы на длительный срок". "А в худшем [случае] - смерть от самих же украинских националистов, которые будут использовать их в качестве пушечного мяса", - сказал замглавы МВД Белоруссии.