В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

В США сравнили истребители пятого поколения

Lenta.ruиещё 1

Разработку истребителей пятого поколения начали в 1970-х годах, но сейчас серийно производят только три типа самолетов. В публикации Military Watch сравнили российский истребитель Су-57 с американским F-35 Lightning II и китайским J-20.

В США сравнили истребители пятого поколения
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Су-57, F-35 и J-20 относятся к одному поколению, но самолеты отличаются друг от друга. Истребители пятого поколения будут производить еще как минимум десять лет, поэтому сравнение самолетов позволит проанализировать баланс сил в воздухе.

Китайский J-20 получил эффективное вооружение класса «воздух-воздух», а модернизированный J-20A отличается новыми двигателями и сниженной заметностью. Планер J-20, в отличие от F-35, менее приспособлен к поражению наземных целей.

F-35 Lightning II остается самым легким истребителем пятого поколения и несет меньше вооружения, чем J-20 и Су-57. Также F-35 отличается худшей маневренностью, которую компенсирует малозаметность и средства радиоэлектронной борьбы.

К преимуществам Су-57 отнесли ракеты «воздух-воздух» большой дальности действия и датчики, разнесенные по всей поверхности самолета. Издание утверждает, что Су-57 остается самым маневренным истребителем пятого поколения.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Россия применила звено истребителей Су-57 в ходе специальной военной операции на Украине. Самолеты объединили в единую информационную сеть.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители