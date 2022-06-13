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1 час назад

Северный флот России провел учения в Баренцевом море

Газета.Ruиещё 1

Северный флот Российской Федерации завершил учения в Баренцевом море, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

Северный флот России провел учения в Баренцевом море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что в учениях приняли участие корабли и атомная подводная лодка. Последняя выполняла роль условного противника.

«Большие противолодочные корабли «Североморск» и «Адмирал Левченко» в составе корабельной поисково-ударной группы отработали уничтожение подводной лодки условного противника в Баренцевом море», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в ходе учений подводная лодка в роли противника должна была преодолеть противолодочный рубеж и атаковать. Она была условно уничтожена торпедной атакой противолодочных кораблей.

В сообщении пресс-службы также говорится, что в понедельник в Северной Атлантике начинаются крупные противолодочные маневры НАТО Dynamic Mongoose. Ожидается, что в них примут участие три подлодки, 11 кораблей, 16 противолодочных самолетов из США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Норвегии, Дании, Нидерландов и Португалии.

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