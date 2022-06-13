Северный флот России провел учения в Баренцевом море

Северный флот Российской Федерации завершил учения в Баренцевом море, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сообщается, что в учениях приняли участие корабли и атомная подводная лодка. Последняя выполняла роль условного противника.

«Большие противолодочные корабли «Североморск» и «Адмирал Левченко» в составе корабельной поисково-ударной группы отработали уничтожение подводной лодки условного противника в Баренцевом море», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в ходе учений подводная лодка в роли противника должна была преодолеть противолодочный рубеж и атаковать. Она была условно уничтожена торпедной атакой противолодочных кораблей.