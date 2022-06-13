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1 час назад

Украина перешла к терроризму в Запорожской области, сообщили власти региона

Елена Прошина

Украинские спецслужбы сменили тактику в Запорожской области, перейдя от ракетных обстрелов к диверсиям и терактам, чтобы запугать население, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

Украина сменила тактику в Запорожской области
Фото: ТАССТАСС

«Сначала они обстреливали наш регион ракетами "Точка-У", затем в ход пошли ударные беспилотники. Но ничего у них не вышло. Это все сбивала ПВО российской армии. Позднее были уничтожены пусковые установки "Точек-У". Поэтому теперь они перешли к тактике террора через взрывы, закладки оружия, диверсии», — заявил он.

Отмечается, что самое страшное для режима Зеленского — если люди на освобожденных территориях живут мирно, спокойно и счастливо.

«Поэтому украинские националисты будут пытаться делать все возможное, чтобы нарушить мирную жизнь, терроризировать людей и держать их в страхе. Это чистый терроризм. Для режима Зеленского все чужие, кто не участвует вместе с ними в военных преступлениях и терроре, кто не является адептом их культа смерти и человеконенавистнической идеологии», — заявил собеседник агентства.

Рогов подчеркнул, что «ни в коем случае нельзя допустить, чтобы боевики Зеленского и дальше запугивали местное население».

Армия,Владимир Рогов,
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