Украинские спецслужбы сменили тактику в Запорожской области, перейдя от ракетных обстрелов к диверсиям и терактам, чтобы запугать население, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.
«Сначала они обстреливали наш регион ракетами "Точка-У", затем в ход пошли ударные беспилотники. Но ничего у них не вышло. Это все сбивала ПВО российской армии. Позднее были уничтожены пусковые установки "Точек-У". Поэтому теперь они перешли к тактике террора через взрывы, закладки оружия, диверсии», — заявил он.
Отмечается, что самое страшное для режима Зеленского — если люди на освобожденных территориях живут мирно, спокойно и счастливо.
«Поэтому украинские националисты будут пытаться делать все возможное, чтобы нарушить мирную жизнь, терроризировать людей и держать их в страхе. Это чистый терроризм. Для режима Зеленского все чужие, кто не участвует вместе с ними в военных преступлениях и терроре, кто не является адептом их культа смерти и человеконенавистнической идеологии», — заявил собеседник агентства.
Рогов подчеркнул, что «ни в коем случае нельзя допустить, чтобы боевики Зеленского и дальше запугивали местное население».