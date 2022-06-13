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42 минуты назад

Украинские войска обстреляли из «Града» город Докучаевск в ДНР

Елена Прошина

Город Докучаевск в Донецкой Народной Республике был обстрелян с украинской стороны, сообщает телеканал «Звезда».

Украинские войска обстреляли из «Града» город Докучаевск в ДНР
Фото: ReutersReuters

По населенному пункту выпустили пять ракет из БМ-21 «Град».

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:58 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Докучаевск: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Кроме того, украинские войска выпустили шесть ракет из БМ-21 «Град» по поселку Минеральное в ДНР.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 23.34 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град"», - сказано в заявлении представительства.

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