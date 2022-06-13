Украинские войска обстреляли из «Града» город Докучаевск в ДНР

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:58 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Докучаевск: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.