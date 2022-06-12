Стало известно о гибели британца в боях в Северодонецке

Британский наемник Джордан Гэтли, воевавший на стороне ВСУ, на днях бил застрелен на востоке Донбасса, сообщает Independent со ссылкой на его отца. По данным британского МИД, смерть настигла мужчину в момент битвы в Северодонецке.

Джордан покинул британскую армию в марте этого года, чтобы продолжить свою карьеру солдата в других областях. <...> После тщательного обдумывания он отправился на Украину, чтобы помочь, — сказал его отец.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал приговор суда ДНР казнить иностранных наемников британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима за участие в боевых действиях на украинской стороне. Он отметил, что у приговоренных «руки по локоть в крови» и решение суда является хорошим поводом задуматься остальным наемникам, стоит ли участие в боевых действиях их жизней.