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1 час назад

Американские военные высадились на шведском острове Готланд в рамках учений BALTOPS

Газета.Ru

\Морские пехотинцы США провели десантную операцию с высадкой на шведском острове Готланд в Балтийском море, который долгое время был демилитаризован. Как сообщает ABC, операция прошла в рамках учений BALTOPS на фоне «обострения напряженности в отношениях с Россией».

Американские военные высадились на шведском острове Готланд
Фото: James Brooks/APJames Brooks/AP

«Мы произвели большое развертывание на Готланде, и мы будем защищать Готланд. Это действительно сложная задача — захватить защищенный остров», — приводит издание слова командующего операцией полковника Магнуса Фриквалля.

Готланд расположен в 100 км от материковой Швеции. В 1808-1809 годах был оккупирован русскими войсками в рамках шведско-русской войны. С 2005 года был демилитаризован, однако в 2016 году после учений там развернули воинский гарнизон численностью 150 человек

Учения BALTOPS-22 проводятся с участием около 7 тыс. и 45 кораблей из 14 стран НАТО, а также Швеции и Финляндии, заявивших о намерении вступить в альянс.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что главная цель учений — продемонстрировать солидарность США и НАТО с Финляндией и Швецией.

Милли подчеркнул, что Балтийское море является «стратегически важным водоемом» и «одним из величайших морских путей мира».

Завершение BALTOPS-22 запланировано на 17 июня в немецком порту Киль.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия не войдут в НАТО, пока не будут выполнены требования Анкары прекратить поддержку терроризма, в первую очередь «Рабочей партии Курдистана» (РПК).

CША также поводят Международные военные учения African Lion-2022 на территории Марокко, Ганы, Сенегала и Туниса. В них примут участие военные из США, Бразилии, Чада, Франции, Италии, Нидерландов, Испании и Великобритании.

Армия,Марк Милли,Реджеп Эрдоган,Объединенный комитет начальников штабов армии США,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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