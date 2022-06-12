Американские военные высадились на шведском острове Готланд

\Морские пехотинцы США провели десантную операцию с высадкой на шведском острове Готланд в Балтийском море, который долгое время был демилитаризован. Как сообщает ABC, операция прошла в рамках учений BALTOPS на фоне «обострения напряженности в отношениях с Россией».

Фото: James Brooks/AP James Brooks/AP

«Мы произвели большое развертывание на Готланде, и мы будем защищать Готланд. Это действительно сложная задача — захватить защищенный остров», — приводит издание слова командующего операцией полковника Магнуса Фриквалля.

Готланд расположен в 100 км от материковой Швеции. В 1808-1809 годах был оккупирован русскими войсками в рамках шведско-русской войны. С 2005 года был демилитаризован, однако в 2016 году после учений там развернули воинский гарнизон численностью 150 человек

Учения BALTOPS-22 проводятся с участием около 7 тыс. и 45 кораблей из 14 стран НАТО, а также Швеции и Финляндии, заявивших о намерении вступить в альянс.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что главная цель учений — продемонстрировать солидарность США и НАТО с Финляндией и Швецией.

Милли подчеркнул, что Балтийское море является «стратегически важным водоемом» и «одним из величайших морских путей мира».

Завершение BALTOPS-22 запланировано на 17 июня в немецком порту Киль.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия не войдут в НАТО, пока не будут выполнены требования Анкары прекратить поддержку терроризма, в первую очередь «Рабочей партии Курдистана» (РПК).