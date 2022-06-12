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53 минуты назад

В России предложили возродить «Смерш»

News.ru

В России необходимо возродить аналог органа спецслужбы «Смерш», который существовал в период Великой Отечественной и занимался ведением борьбы против диверсантов, заявил редактор журнала «Национальная оборона» и полковник запаса Игорь Коротченко, передает URA.RU. По мнению Коротченко, такой орган должен быть создан на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской области.

В России предложили возродить «Смерш»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Необходимо готовить структуры, которые смогут осуществлять антидиверсионную и противоповстанческую борьбу с украинскими националистами и диверсантами, которые будут засылаться и проводить подрывную деятельность. Мы не знаем в каком виде она будет. Может быть, необходимо в плане исторической преемственности возрождать «Смерш», — заявил Игорь Коротченко.

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Ранее Коротченко заявил, что после разгрома группировки ВСУ в Донбассе российская армия перейдёт к третьему этапу спецоперации. Её целями станут взятие под контроль Николаевской, Одесской и Харьковской областей. По его словам, с украинскими войсками в Донбассе будет покончено в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Армия,Игорь Коротченко,
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