В России предложили возродить «Смерш»

Необходимо готовить структуры, которые смогут осуществлять антидиверсионную и противоповстанческую борьбу с украинскими националистами и диверсантами, которые будут засылаться и проводить подрывную деятельность. Мы не знаем в каком виде она будет. Может быть, необходимо в плане исторической преемственности возрождать «Смерш», — заявил Игорь Коротченко.