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43 минуты назад

В Минобороны сообщили об уничтожении 21 пункта управления ВСУ

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Российские артиллеристы и ракетчики за прошедшие сутки уничтожили 320 украинских военнослужащих, 21 пункт управления (ПУ) ВСУ и несколько десятков единиц военной техники. Об этом сообщил журналистам в воскресенье, 12 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Минобороны сообщили об уничтожении 21 пункта управления ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ракетными войсками и артиллерией поражено 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 21 пункт управления, а также 37 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ. В результате ударов уничтожено более 320 националистов, пять единиц бронетехники, шесть орудий полевой артиллерии и минометов, 15 специальных автомобилей и пять складов боеприпасов и топлива», — заявил генерал-лейтенант.

Ранее Конашенков сообщил, что российские военные с помощью крылатых ракет «Калибр» уничтожили в Тернопольской области крупный склад поставленных Украине из США и ЕС партий западного оружия и боеприпасов к ним.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,ЕС,
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