В Минобороны сообщили об уничтожении 21 пункта управления ВСУ

«Ракетными войсками и артиллерией поражено 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 21 пункт управления, а также 37 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ. В результате ударов уничтожено более 320 националистов, пять единиц бронетехники, шесть орудий полевой артиллерии и минометов, 15 специальных автомобилей и пять складов боеприпасов и топлива», — заявил генерал-лейтенант.