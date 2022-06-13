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9 минут назад

Российская авиация за сутки уничтожила более 120 бойцов ВСУ

Lenta.ruиещё 2

Российская авиация за сутки поразила пункт управления и радиолокационную станцию ЗРК «Бук-М1» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Российская авиация за сутки уничтожила более 120 бойцов ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены один пункт управления, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса „Бук-М1“ в районе Лисичанска Луганской народной республики, а также 63 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — рассказал представитель ведомства.

По его словам, авиация также уничтожила более 120 бойцов ВСУ, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 автомобилей.

Ранее Конашенков заявил, что ВС России уничтожили еще семь реактивных систем залпового огня и одну станцию радиоэлектронной борьбы на территории Донецкой народной республики. Он уточнил, что техника была дислоцирована в районе Артемовска (Бахмут), Славянска, Соледара и населенного пункта Соль.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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