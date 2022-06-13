Российская авиация за сутки уничтожила более 120 бойцов ВСУ

Российская авиация за сутки поразила пункт управления и радиолокационную станцию ЗРК «Бук-М1» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает ТАСС.

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«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены один пункт управления, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса „Бук-М1“ в районе Лисичанска Луганской народной республики, а также 63 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — рассказал представитель ведомства.

По его словам, авиация также уничтожила более 120 бойцов ВСУ, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 автомобилей.