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40 минут назад

ПВО ЛНР сбила «Точку-У» над Красным Лучом

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Силы ПВО уничтожили ракету «Точка-У» над Красным Лучом, которую выпустили украинские войска, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ПВО ЛНР сбила «Точку-У» над Красным Лучом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В СЦКК сообщили, что ракету выпустили «со стороны ВСУ с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут)». Ракета была уничтожена силами ПВО ЛНР в 20.50 мск. По имеющейся информации, никто не пострадал, передает ТАСС.

Напомним, ВСУ также обстреляли Донецк. В результате украинских обстрелов в понедельник погибли четыре мирных жителя, включая ребенка, 22 мирных жителя получили ранения.

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