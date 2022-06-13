ПВО ЛНР сбила «Точку-У» над Красным Лучом

Силы ПВО уничтожили ракету «Точка-У» над Красным Лучом, которую выпустили украинские войска, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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В СЦКК сообщили, что ракету выпустили «со стороны ВСУ с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут)». Ракета была уничтожена силами ПВО ЛНР в 20.50 мск. По имеющейся информации, никто не пострадал, передает ТАСС.