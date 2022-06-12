В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
6 минут назад

Военный эксперт раскрыл новый элемент тактики украинских военных

Газета.Ru

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, зачем украинским военным использовать людей из территориальной обороны на позициях.

Раскрыт новый элемент тактики украинских военных
Фото: Carlos Barria/ReutersCarlos Barria/Reuters

«Новый элемент появился в тактике. Когда они отступают на позициях, с которых они уходят, оставляют людей из территориальной обороны, как они называют «мясо», чтобы не жертвовать теми, кто много повоевал, кто кадровый», — сказал он URA.RU.

По словам Баранца, только в Днепре один священник похоронил 700 участников теробороны.

Также он указал на то, что украинские военные придерживаются в целом одной тактики — отступление с задержкой в промышленных зонах.

Украинские власти попросили у Запада 300 РСЗО

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает отправлять бойцов территориальной обороны в зону боевых действий. До этого за военнослужащими теробороны было закреплено выполнение задач в пределах определенного региона.

Армия,В мире,Владимир Зеленский,Виктор Баранец,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители