Раскрыт новый элемент тактики украинских военных

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, зачем украинским военным использовать людей из территориальной обороны на позициях.
«Новый элемент появился в тактике. Когда они отступают на позициях, с которых они уходят, оставляют людей из территориальной обороны, как они называют «мясо», чтобы не жертвовать теми, кто много повоевал, кто кадровый», — сказал он URA.RU.
По словам Баранца, только в Днепре один священник похоронил 700 участников теробороны.
Также он указал на то, что украинские военные придерживаются в целом одной тактики — отступление с задержкой в промышленных зонах.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает отправлять бойцов территориальной обороны в зону боевых действий. До этого за военнослужащими теробороны было закреплено выполнение задач в пределах определенного региона.