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1 час назад

Военные РФ привезли медикаменты жителям ЛНР

ТК «Звезда»

Военнослужащие Центрального военного округа доставили партию медикаментов в один из освобожденных населенных пунктов Луганской народной республики.

Военные РФ привезли медикаменты жителям ЛНР
Фото: ТРК "Звезда"ТРК "Звезда"

Медицинский груз был собран администрацией города Россошь Воронежской области в ответ на просьбу жителей луганского поселка Лозно-Александровка. В населенный пункт длительное время не поставляются медикаменты.

Военнослужащие привезли препараты различного назначения, в том числе жаропонижающие, для снижения артериального давления, противовоспалительные и обезболивающие, ранозаживляющие и другие средства.

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