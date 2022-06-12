Военные РФ привезли медикаменты жителям ЛНР

Военнослужащие Центрального военного округа доставили партию медикаментов в один из освобожденных населенных пунктов Луганской народной республики.

Фото: ТРК "Звезда" ТРК "Звезда"

Медицинский груз был собран администрацией города Россошь Воронежской области в ответ на просьбу жителей луганского поселка Лозно-Александровка. В населенный пункт длительное время не поставляются медикаменты.