Турция поставила точку в вопросе о членстве Финляндии и Швеции в НАТО

Турция все еще отказывается поддержать реализацию планов по вступлению Финляндии и Швеции в состав НАТО, так как эти страны ведут недружественную политику и «поддерживают терроризм». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего визита в Чехию для переговоров с чешским коллегой Яном Липавским, сообщает ТАСС.

«Добивающиеся членства в НАТО [Швеция и Финляндия] поддерживают терроризм и вводят рестрикции по отношению к Турции», — указал он и пояснил, что Стокгольм и Хельсинки помогают организациям курдов, которые Анкара признала террористическими.

Вместе с тем Липавский отметил, что позиции Чехии и Турции по вопросу потенциального членства Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе не совпадают. Он подчеркнул, что вступление этих стран в ряды организации укрепит обороноспособность НАТО и безопасность в Центральной Европе.