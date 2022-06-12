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16 минут назад

Турция поставила точку в вопросе о членстве Финляндии и Швеции в НАТО

Елена Прошина

Турция все еще отказывается поддержать реализацию планов по вступлению Финляндии и Швеции в состав НАТО, так как эти страны ведут недружественную политику и «поддерживают терроризм». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего визита в Чехию для переговоров с чешским коллегой Яном Липавским, сообщает ТАСС.

Турция поставила точку в вопросе о членстве Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: flickr.comflickr.com

«Добивающиеся членства в НАТО [Швеция и Финляндия] поддерживают терроризм и вводят рестрикции по отношению к Турции», — указал он и пояснил, что Стокгольм и Хельсинки помогают организациям курдов, которые Анкара признала террористическими.

Вместе с тем Липавский отметил, что позиции Чехии и Турции по вопросу потенциального членства Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе не совпадают. Он подчеркнул, что вступление этих стран в ряды организации укрепит обороноспособность НАТО и безопасность в Центральной Европе.

Финляндия отказалась выполнять условие Турции для вступления в НАТО

Кроме того, министры иностранных дел Чехии и Турции обсудили боевые действия на Украине и возникшую из-за этого угрозу продовольственного кризиса. Чавушоглу считает целесообразным создать специальные коридоры, по которым можно было бы вывозить пшеницу для последующего импорта. Он отметил, что вскоре ООН, Россия, Турция и Украина могут организовать встречу для обсуждения данного вопроса.

Армия,Мевлют Чавушоглу,НАТО,ООН,
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