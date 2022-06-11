С химзавода «Азот» начали выходить мирные жители

Через вторую проходную химзавода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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По его словам, эта проходная не контролируется украинскими военными. Бойцы ВСУ сконцентрированы удерживают несколько зданий в районе первой проходной. У них по-прежнему в заложниках могут находится несколько сотен мирных жителей.