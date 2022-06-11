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39 минут назад

Стало известно о договоре стран Запада не поставлять танки Киеву

Lenta.ru

Стало известно о планах правительства Испании отправить Украине старые немецкие танки Leopard 2. Об этом сообщает Business Insider.

Стало известно о договоре стран Запада не поставлять танки Киеву
Фото: ReutersReuters

Речь идет о поставках 40 боевых машин, произведенных в 1990-х годах. Издание отмечает, что танки настолько обветшали, что на приведение их в боеспособное состояние потребовались бы месяцы.

По информации BI, этот шаг нарушил бы некие неофициальные договоренности, запрещающие поставки танков Киеву. В итоге Мадриду даже пришлось извиняться перед Берлином «за волнение и давление, которое было оказано на канцлера».

Чемпион мира по танковому биатлону погиб в боях на Украине

Тем не менее, в Испании окончательно не отказались от своих планов, и лишь скорректировали вероятные поставки до 10 танков. Однако, в любом случае, доставку сначала придется согласовывать с правительством. Если же Испания все-таки передаст танки ВСУ, это станет первой поставкой танков НАТО Украине.

6 июня источники Spiegel в немецком кабмине сообщили, что у властей есть страх, что в случае поставок руководство Украины начнет использовать немецкую технику для попытки вторжения на российскую территорию. Это решение напомнит о действиях фашисткой Германии во время Великой Отечественной войны.

«Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России», — подчеркивается в материале.

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