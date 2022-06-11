Кадыров ответил на сообщения украинских СМИ о гибели полка «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о гибели полка «Ахмат» в ходе спецоперации на Украине, об этом написал в Telegram.

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«Украинские СМИ лидируют в рейтинге фейков. <…> доказательств как всегда нет. И не будет! Украинцы, задумайтесь о том, какими сказками вас кормят», — написал он.

Кадыров также добавил, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Метелкино.

До этого он заявил, что поддерживает смертный приговор, вынесенный наемникам из Британии Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также уроженцу Марокко Саадуну Брагиму.