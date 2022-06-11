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51 минуту назад

Кадыров прокомментировал сообщения украинских СМИ о гибели полка «Ахмат»

Газета.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о гибели полка «Ахмат» в ходе спецоперации на Украине, об этом написал в Telegram.

Кадыров ответил на сообщения украинских СМИ о гибели полка «Ахмат»
Фото: ТАССТАСС

«Украинские СМИ лидируют в рейтинге фейков. <…> доказательств как всегда нет. И не будет! Украинцы, задумайтесь о том, какими сказками вас кормят», — написал он.

Кадыров также добавил, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Метелкино.

До этого он заявил, что поддерживает смертный приговор, вынесенный наемникам из Британии Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также уроженцу Марокко Саадуну Брагиму.

Кадыров оценил решение ДНР о смертном приговоре иностранным наемникам

Ранее Кадыров обратился в стихах к жителям Украины. Он призвал их «опомниться и стряхнуть с себя бандеровщину».

Армия,Шон Пиннер,Рамзан Кадыров,
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