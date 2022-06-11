Чемпион мира по танковому биатлону погиб в боях на Украине

По информации издания, при отражении контратаки, находясь в составе экипажа танка Т-72 и прикрывая отход своих подразделений, Бакулев получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Алексей Бакулев родился 26 мая 1996 года в селе Верх-Уймон Усть-Коксинского района Республики Алтай. В 2014 году он прошел службу в армии в Южно-Сахалинске, а затем подписал контракт. В 2017 году он стал чемпионом мира по танковому биатлону, а в 2019 году — обладателем Кубка армии.