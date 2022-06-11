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1 час назад

Чемпион мира по танковому биатлону погиб в боях на Украине

Lenta.ru

В боях в рамках специальной военной операции России на Украине погиб старший сержант Алексей Александрович Бакулев. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая».

Чемпион мира по танковому биатлону погиб в боях на Украине
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, при отражении контратаки, находясь в составе экипажа танка Т-72 и прикрывая отход своих подразделений, Бакулев получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Алексей Бакулев родился 26 мая 1996 года в селе Верх-Уймон Усть-Коксинского района Республики Алтай. В 2014 году он прошел службу в армии в Южно-Сахалинске, а затем подписал контракт. В 2017 году он стал чемпионом мира по танковому биатлону, а в 2019 году — обладателем Кубка армии.

На Украине впервые назвали число боевых потерь

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

Армия,Владимир Путин,
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