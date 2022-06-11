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11 минут назад

Кадыров поддержал решение ДНР о смертном приговоре иностранным наемникам

ТАСС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал смертный приговор Верховного суда Донецкой Народной Республики трем иностранным наемникам, участвовавшим в боевых действиях на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале в субботу.

Кадыров оценил решение ДНР о смертном приговоре иностранным наемникам
Фото: ТАССТАСС

"Я всецело поддерживаю приговор Верховного суда Донецкой Народной Республики гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму за участие в боевых действиях на Украине в качестве наемников. У этих людей руки по локоть в крови, и теперь они понесут заслуженное наказание за совершенные преступления. Другим наемникам это хороший повод задуматься, а стоит ли это их жизней", - написал Кадыров.

Он выразил удивление реакции на приговор британского политического истеблишмента, который называет вердикт Верховного суда ДНР нелегитимным.

Американский наемник рассказал о смерти еще двух иностранцев на Украине

"Якобы британские наемники на самом деле должны считаться военнопленными, при этом надо понимать, что Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии и признан террористом. Но когда речь идет об Украине, для Запада националисты всегда становятся героями, а наемники и террористы - истинными благодетелями", - добавил Кадыров.

В связи с этим он напомнил английским политикам, что "сколько бы они ни называли Степана Бандеру Махатмой Ганди, он им не станет, как и не станут ваши наемники военнопленными".

Армия,Политика,Шон Пиннер,Степан Бандера,Рамзан Кадыров,
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