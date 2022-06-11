Кадыров оценил решение ДНР о смертном приговоре иностранным наемникам

"Я всецело поддерживаю приговор Верховного суда Донецкой Народной Республики гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму за участие в боевых действиях на Украине в качестве наемников. У этих людей руки по локоть в крови, и теперь они понесут заслуженное наказание за совершенные преступления. Другим наемникам это хороший повод задуматься, а стоит ли это их жизней", - написал Кадыров.