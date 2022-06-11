Кадыров оценил решение ДНР о смертном приговоре иностранным наемникам

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал смертный приговор Верховного суда Донецкой Народной Республики трем иностранным наемникам, участвовавшим в боевых действиях на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале в субботу.
"Я всецело поддерживаю приговор Верховного суда Донецкой Народной Республики гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму за участие в боевых действиях на Украине в качестве наемников. У этих людей руки по локоть в крови, и теперь они понесут заслуженное наказание за совершенные преступления. Другим наемникам это хороший повод задуматься, а стоит ли это их жизней", - написал Кадыров.
Он выразил удивление реакции на приговор британского политического истеблишмента, который называет вердикт Верховного суда ДНР нелегитимным.
"Якобы британские наемники на самом деле должны считаться военнопленными, при этом надо понимать, что Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии и признан террористом. Но когда речь идет об Украине, для Запада националисты всегда становятся героями, а наемники и террористы - истинными благодетелями", - добавил Кадыров.
В связи с этим он напомнил английским политикам, что "сколько бы они ни называли Степана Бандеру Махатмой Ганди, он им не станет, как и не станут ваши наемники военнопленными".