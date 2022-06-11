Зеленский одобрил отправку бойцов терробороны в зону боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий отправлять военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны для выполнения задач в районах боевых действий. Об этом в субботу свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Фото: Офис президента Украины Офис президента Украины

Документ подписан председателем парламента Русланом Стефанчуком 6 мая и в тот же день направлен на подпись главе государства.

В настоящий момент части Сил территориальной обороны Украины выполняют задачи в пределах закрепленного за ним региона или общины. После вступления в силу закона возможность их применения будет расширена на всю территории страны, включая не только зону боевых действий, но оккупированные, по мнению Киева, районы. Решение об отправке в районы боевых действий будет принимать главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Согласно информации на сайте парламента, закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. Кабинету министров в месячный срок с начала действия закона предписано обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации этого документа.

Вместе с тем еще 7 июня истек месячный срок, отведенный регламентом на подписание закона президентом. Это промедление украинские власти никак не объясняли.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что стране необходимо увеличить численность военнослужащих, задействованных в боевых действиях, до 1 млн человек.