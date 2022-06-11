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25 минут назад

Зеленский одобрил отправку бойцов территориальной обороны в зону боевых действий

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий отправлять военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны для выполнения задач в районах боевых действий. Об этом в субботу свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Зеленский одобрил отправку бойцов терробороны в зону боевых действий
Фото: Офис президента УкраиныОфис президента Украины

Документ подписан председателем парламента Русланом Стефанчуком 6 мая и в тот же день направлен на подпись главе государства.

В настоящий момент части Сил территориальной обороны Украины выполняют задачи в пределах закрепленного за ним региона или общины. После вступления в силу закона возможность их применения будет расширена на всю территории страны, включая не только зону боевых действий, но оккупированные, по мнению Киева, районы. Решение об отправке в районы боевых действий будет принимать главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Согласно информации на сайте парламента, закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. Кабинету министров в месячный срок с начала действия закона предписано обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации этого документа.

Вместе с тем еще 7 июня истек месячный срок, отведенный регламентом на подписание закона президентом. Это промедление украинские власти никак не объясняли.

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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что стране необходимо увеличить численность военнослужащих, задействованных в боевых действиях, до 1 млн человек.

В июле прошлого года Верховная рада приняла, а Зеленский подписал закон "Об основах национального сопротивления". 1 января 2022 года на основании этого закона Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. По состоянию на январь нынешнего года на Украине насчитывалось 25 бригад территориальной обороны, в которых числилось до 100 тыс. человек. В мае Зеленский без объяснения причин сменил командующего Силами территориальной обороны.

Армия,Руслан Стефанчук,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Верховная Рада,
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