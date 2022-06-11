В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
37 минут назад

Американский наемник рассказал о смерти еще двух иностранцев на Украине

Lenta.ru

Покинувший Украину американский наемник Джеймс Васкез рассказал, что за минувшие сутки погибли еще два иностранца. Об сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Американский наемник рассказал о смерти еще двух иностранцев на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы (ВС) страны высокоточными ракетами уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области.

Также был уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Миньковки Донецкой Народной Республики (ДНР), поражены девять районов сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ДНР раскрыли подробности о подготовке суда над наемником из Южной Кореи

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
40
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители