ВСУ обстреляли Донецк из «Градов»

Об этом в своём Telegram-канале сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

12 июня поступила информация о том, что в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранены восемь человек.