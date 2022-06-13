ВСУ обстреляли Донецк из «Градов»

Украинские военные произвели обстрел Кировского района Донецка. По городу выпустили 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».
Об этом в своём Telegram-канале сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«00:50 — населённый пункт Водяное — населённый пункт Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.
12 июня поступила информация о том, что в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранены восемь человек.