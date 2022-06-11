Росгвардия обнаружила крупные схроны с вооружением ВСУ в ЛНР

"В одном из населенных пунктов ЛНР при проведении поиска на брошенных позициях ВСУ спецназовцы Росгвардии обнаружили пять ракет ПТУР "Фагот", огнемет украинского производства, двадцать три выстрела и семь стартовых зарядов к гранатометам, два автомата Калашникова, пятнадцать гранат, более 6,5 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию, радиостанцию и жесткий диск. Кроме того, местный житель сообщил, что одно из частных домовладений занимали военнослужащие ВСУ", - говорится в сообщении.