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8 минут назад

Росгвардия обнаружила крупные схроны с вооружением ВСУ в ЛНР

ТАСС

Военнослужащие Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике (ЛНР) крупные схроны с вооружением ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

Росгвардия обнаружила крупные схроны с вооружением ВСУ в ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В одном из населенных пунктов ЛНР при проведении поиска на брошенных позициях ВСУ спецназовцы Росгвардии обнаружили пять ракет ПТУР "Фагот", огнемет украинского производства, двадцать три выстрела и семь стартовых зарядов к гранатометам, два автомата Калашникова, пятнадцать гранат, более 6,5 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию, радиостанцию и жесткий диск. Кроме того, местный житель сообщил, что одно из частных домовладений занимали военнослужащие ВСУ", - говорится в сообщении.

Армия,Росгвардия,
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