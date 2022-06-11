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10 минут назад

В ЛНР рассказали, что украинские военные меняют западное оружие на воду и еду

Газета.Ruиещё 2

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что украинские военные меняют свое оружие, поставляемое им с Запада, на провиант и воду, сообщает ТАСС. По его словам, такие случаи зафиксированы на "целом ряде направлений".

В ЛНР рассказали о меняющих западное оружие на воду и еду украинских военных
Фото: ТАССТАСС

Филипоненко также отметил, что украинские военнослужащие фактически не обучены обращению с таким оружием, уровень их обеспечения "крайне низкий" и "ввиду обилия" западного вооружения они пытаются менять его на продовольствие.

"Пользоваться им никто не научил, а жить нужно было хоть как-то", - отметил представитель ЛНР.

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Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны готовы "воевать до последнего украинца" и поставлять Киеву свое устаревшее оружие, чтобы обновить запасы и позволить американским корпорациям заработать. Аналогичную позицию высказал военный аналитик Драго Боснич в статье для портала InfoBrics. Он отмечал, что военная помощь предоставляется Украине с "наценками, невиданными со времен Второй мировой войны", а ее эффективность на поле боя "в лучшем случае сомнительна".

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