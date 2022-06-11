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5 минут назад

В День России для ВМФ планируют заложить две подлодки, тральщик и корвет

Газета.Ruиещё 3

Церемония массовой закладки дизель-электрических подлодок проекта 677 «Вологда» и «Ярославль», морского тральщика проекта 12700 «Полярный» и других для ВМФ пройдет в День России на судостроительных предприятиях РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны страны.

В День России для военно-морского флота заложат две подлодки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, планируется закладка корвета проекта 20385 «Разумный» и научно-исследовательских кораблей проекта 03182р «Леонид Бекренев» и «Борис Бобков».

«12 июня, в День России, на ведущих судостроительных предприятиях страны состоится церемония массовой закладки шести боевых кораблей для Военно-морского флота РФ», — уточнили в Минобороны.

Данную церемонию организуют под руководством главнокомандующего Военно-морскими силами адмирала Николая Евменова. Он даст команду на начало работ по их строительству, пояснили в МО.

Армия,Борис Бобков,Николай Евменов,
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