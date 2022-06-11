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47 минут назад

В Канаде рассказали об отсутствии обещанного Украине оружия

Lenta.ruиещё 2

Поставки обещанного Украине вооружения ложатся тяжелым грузом на бюджет Канады, стране приходится покупать его у США. Об отсутствии оружия рассказал депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер в эфире телеканала «Украина 24». Его слова приводит РИА Новости.

В Канаде рассказали об отсутствии оружия для поставок на Украину
Фото: ReutersReuters

По словам Бейкера, власти страны уже поставили на Украину оружия на сумму 200 миллионов долларов, из них 100 миллионов пришлись на тяжелые вооружения, включая гаубицы М777 howitzer и боеприпасы к ним. Кроме того, Оттава на днях согласовала пакет военной помощи на 400 миллионов долларов, уточнил депутат.

«Мы это оружие не имеем у себя, мы должны его покупать на международном рынке и работаем с Соединенными Штатами», — подчеркнул он.

Ранее старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Саймон Веземан заявил, что часть западного вооружения, поставляемого на Украину, может исчезнуть на черном рынке Великобритании из-за происходящих в стране беспорядков.

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