В Канаде рассказали об отсутствии оружия для поставок на Украину

Поставки обещанного Украине вооружения ложатся тяжелым грузом на бюджет Канады , стране приходится покупать его у США . Об отсутствии оружия рассказал депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер в эфире телеканала «Украина 24». Его слова приводит РИА Новости .

По словам Бейкера, власти страны уже поставили на Украину оружия на сумму 200 миллионов долларов, из них 100 миллионов пришлись на тяжелые вооружения, включая гаубицы М777 howitzer и боеприпасы к ним. Кроме того, Оттава на днях согласовала пакет военной помощи на 400 миллионов долларов, уточнил депутат.