ВСУ показали полученную от Великобритании бронемашину Husky

«Первое видео с полученной Украиной из наличия британской армии бронированной машиной Husky, которая является облегченной машиной класса MRAP (4х4). Это вариант машины MXT-MVА американской корпорации Navistar International, проигравшей в свое время конкурс армии США известной машине M-ATV разработки Oshkosh. Британская армия в 2010-2012 годах приобрела 351 машину Husky, обозначенных как Tactical Support Vehicle (TSV), на конец 2019 года у нее оставалось 320 машин, в том числе 120 в резерве и на хранении)», — говорится в сообщении.