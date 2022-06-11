ВСУ показали полученную от Великобритании бронемашину Husky

Украинские военные показали бронированную машину Husky производства Великобритании, сообщается в Telegram-канале Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) bmpd, опубликовавшем видео.
«Первое видео с полученной Украиной из наличия британской армии бронированной машиной Husky, которая является облегченной машиной класса MRAP (4х4). Это вариант машины MXT-MVА американской корпорации Navistar International, проигравшей в свое время конкурс армии США известной машине M-ATV разработки Oshkosh. Британская армия в 2010-2012 годах приобрела 351 машину Husky, обозначенных как Tactical Support Vehicle (TSV), на конец 2019 года у нее оставалось 320 машин, в том числе 120 в резерве и на хранении)», — говорится в сообщении.
Машина принята на вооружение армии Великобритании в 2007 году. Husky выпускается в бронированном и небронированном вариантах. В обеих модификациях устанавливаются кузова стандартного, расширенного и экипажного типов. Бронированная Husky оснащена двумя комплектами модульной брони с различными уровнями защиты от пуль, мин и выстрелов снайперских винтовок.
Ранее сообщалось, что в ВСУ появился десяток бывших в употреблении бронеавтомобилей Vector Pinzgauer, они поступили из Великобритании и были приобретены неизвестным частным лицом.
Ранее сообщалось, что в даркнете появились крупные магазины, торгующие широким ассортиментом оружия с Украины.