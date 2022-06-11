Под Харьковом ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников

Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков .

По словам генерал-лейтенанта, также было поражено девять районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Малорязанцево, Волчеяровка, Подгорное, Лисичанск Луганской Народной Республики.