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6 минут назад

ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области

ТАСС

Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Под Харьковом ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников", - заявил Конашенков.

По словам генерал-лейтенанта, также было поражено девять районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Малорязанцево, Волчеяровка, Подгорное, Лисичанск Луганской Народной Республики.

"Также уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Миньковки Донецкой Народной Республики", - добавил он.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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