Власти Финляндии отказались выполнять одно из условий Анкары для вступления в НАТО, а именно - экстрадировать в Турцию лица, которых считают в республике участниками движения проповедника Фетхуллаха Гюлена или Рабочей партии Курдистана (РПК) (обе организации признаны в Турции террористическими). Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на представителя финского Минюста.

По данным издания, Хельсинки уже выполнил 7 из 10 условий Анкары. Так, финские власти экстрадировали двух человек. Однако, как отмечает газета, согласно документам, за экстрадициями этих людей не было никаких признаков терроризма.