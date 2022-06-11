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40 минут назад

Ilta-Sanomat: Финляндия отказалась выполнять условие Турции для вступления в НАТО

Газета.Ruиещё 3

Власти Финляндии отказались выполнять одно из условий Анкары для вступления в НАТО, а именно - экстрадировать в Турцию лица, которых считают в республике участниками движения проповедника Фетхуллаха Гюлена или Рабочей партии Курдистана (РПК) (обе организации признаны в Турции террористическими). Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на представителя финского Минюста.

По данным издания, Хельсинки уже выполнил 7 из 10 условий Анкары. Так, финские власти экстрадировали двух человек. Однако, как отмечает газета, согласно документам, за экстрадициями этих людей не было никаких признаков терроризма.

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На этой неделе Турция выдвинула для Швеции и Финляндии 10 условий, при выполнении которых Анкара снимет вето на членство двух скандинавских стран в НАТО. Они касаются запрета деятельности организаций, которые в Турции признаны террористическими, а также снятия ограничений с оборонной промышленности Анкары.

Армия,Видео,Фетхуллах Гюлен,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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