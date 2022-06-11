Российские средства ПВО за сутки сбили два самолета МиГ-29 и один самолет Су-25 Украины. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты: два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, ПВО РФ перехватили три реактивных снаряда украинской системы залпового огня "Ураган" в районах Долгенькое, Сухая Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области.