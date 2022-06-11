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35 минут назад

Средства ПВО РФ сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 в Николаевской и Харьковской областях

ТАСС

Российские средства ПВО за сутки сбили два самолета МиГ-29 и один самолет Су-25 Украины. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты: два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, ПВО РФ перехватили три реактивных снаряда украинской системы залпового огня "Ураган" в районах Долгенькое, Сухая Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области.

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Также, как отметил генерал, были сбиты 12 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Ильичевка, Чкаловское, Красное, Малые Проходы, Заводы, Бражковка, Вернополье, Оводмитровская, Грушеваха Харьковской области, Васильевка, Стаханов, Теплогорск Луганской Народной Республики.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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