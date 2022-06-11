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59 минут назад

Австралия выплатит крупную компенсацию Франции за отказ от подводных лодок

Майк Габриелян

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что страна выплатит французской судостроительной компании Naval Group 555 миллионов евро. Это компенсация за разрыв контракта на строительство подводных лодок, передает РИА Новости.

Австралия выплатит крупную сумму Франции за отказ от подводных лодок
Фото: PexelsPexels

«В рамках урегулирования Австралия выплатит Naval Group 555 миллионов евро, что равно примерно 830 миллионам австралийских долларов», - заявил Альбанезе.

По его мнению, это «справедливое и равноправное урегулирование». Новое правительство Австралии надеется, что компенсация урегулирует напряженность в отношениях с Парижем.

Осенью прошлого года прежнее правительство Австралии во главе с премьером Скоттом Моррисоном заключило сделку с США и Британией о поставке атомных субмарин. Это произошло в рамках нового партнерства AUKUS.

Одновременно Моррисон заявил о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.

Президент Франции Макрон сказал после этого, что правительство Австралии «плохо себя повело», а глава МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал решение австралийцев «ударом в спину».

Ранее в Австралийском институте стратегической политики (ASPI) заявили, что минобороны Австралии грозит разорение из-за расходов на американские атомные подлодки, которые будут куплены вместо более дешевых французских. https://news.rambler.ru/army/48790748/

Армия,Скотт Моррисон,Жан-Ив Ле Дриан,
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