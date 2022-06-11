Австралия выплатит крупную сумму Франции за отказ от подводных лодок

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что страна выплатит французской судостроительной компании Naval Group 555 миллионов евро. Это компенсация за разрыв контракта на строительство подводных лодок, передает РИА Новости.

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«В рамках урегулирования Австралия выплатит Naval Group 555 миллионов евро, что равно примерно 830 миллионам австралийских долларов», - заявил Альбанезе.

По его мнению, это «справедливое и равноправное урегулирование». Новое правительство Австралии надеется, что компенсация урегулирует напряженность в отношениях с Парижем.

Осенью прошлого года прежнее правительство Австралии во главе с премьером Скоттом Моррисоном заключило сделку с США и Британией о поставке атомных субмарин. Это произошло в рамках нового партнерства AUKUS.

Одновременно Моррисон заявил о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.

Президент Франции Макрон сказал после этого, что правительство Австралии «плохо себя повело», а глава МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал решение австралийцев «ударом в спину».