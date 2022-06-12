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1 час назад

Генсек НАТО допустил возможность территориальных уступок Украины ради мира

ТАССиещё 4

Мир на Украине возможен, вопрос лишь в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине, поэтому НАТО помогает Киеву, чтобы он заплатил наименьшую цену. Такую позицию озвучил в воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Хельсинки, которую транслировала пресс-служба альянса.

Генсек НАТО допустил возможность территориальных уступок Украины ради мира
Фото: NATONATO

"Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир. НАТО намерена помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия", - сказал он.

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При этом Столтенберг отметил, что военные НАТО не участвуют в конфликте на Украине, подчеркнув, что альянс не хочет эскалации боевых действий за пределами этой страны.

"Мы с самого начала войны всегда стремились помогать стране, воюющей за независимость, но мы старались максимально избежать эскалации, поэтому мы никогда не заходили на территорию Украины и мы отказали украинцам в создании бесполетной зоны", - сказал он.

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