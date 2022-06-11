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14 минут назад

Китайский дипломат Лю Сяомин вспомнил неприятную правду для НАТО

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Лю Сяомин – спецпредставитель Китая по Корейскому полуострову напомнил, что 78 дней НАТО бомбила Югославию без санкции Совбеза ООН, передает РИА Новости.

Китай напомнил неприятную для НАТО правду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«23 года назад НАТО без санкций Совбеза ООН сбросила 420 000 бомб массой 22 000 тонн, включая 15 000 обедненного урана», — пишет дипломат на странице своего Twitter.

Следствием стала гибель более 2 500 граждан, включая 79 детей, а более миллиона человек стали беженцами.

Вооруженное противостояние албанских сепаратистов из “Освободительной армии Косово”, армии и полиции Сербии в 1999 году привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) силами НАТО. СРЮ состояла из Сербии и Черногории. Военная операция была начата без одобрения ООН. За основу были взяты лишь утверждения западных стран, которые твердили, что власти Республики проводили этнические чистки в косовской автономии, а также спровоцировали там гуманитарную катастрофу.

Медики сообщают, что после применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном, Сербия по сегодняшний день является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе. Каждый год в стране выявляется около 60 000 пациентов с раковым диагнозом.

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