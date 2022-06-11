Китай напомнил неприятную для НАТО правду

Лю Сяомин – спецпредставитель Китая по Корейскому полуострову напомнил, что 78 дней НАТО бомбила Югославию без санкции Совбеза ООН, передает РИА Новости.
«23 года назад НАТО без санкций Совбеза ООН сбросила 420 000 бомб массой 22 000 тонн, включая 15 000 обедненного урана», — пишет дипломат на странице своего Twitter.
Следствием стала гибель более 2 500 граждан, включая 79 детей, а более миллиона человек стали беженцами.
Вооруженное противостояние албанских сепаратистов из “Освободительной армии Косово”, армии и полиции Сербии в 1999 году привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) силами НАТО. СРЮ состояла из Сербии и Черногории. Военная операция была начата без одобрения ООН. За основу были взяты лишь утверждения западных стран, которые твердили, что власти Республики проводили этнические чистки в косовской автономии, а также спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
Медики сообщают, что после применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном, Сербия по сегодняшний день является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе. Каждый год в стране выявляется около 60 000 пациентов с раковым диагнозом.