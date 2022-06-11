"Сдайте оружие": Экс-участник теробороны Херсона обратился к украинцам

Экс-участник территориальной обороны Херсона Олег Богун, задержанный при попытке продажи оружия, призвал бывших сослуживцев сдаться и начать сотрудничать с Россией, сообщает ТАСС.

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«Я могу вам сказать одно: сдайте оружие, сдайтесь сами и все будет нормально. Никто вас не тронет и не обидит», — сказал Богун.

По его словам, он сам готов и желает сотрудничать с Россией и российскими военными. Мужчина заявил, что большинство его сослуживцев, как и он сам, были насильно призваны на службу.

«Много людей тех, кого заставляли [служить]», — сказал он.

Участникам территориальной обороны Херсона при выдаче оружия не объяснили, как им пользоваться.

«Выдали автомат сначала, потом ручной противотанковый гранатомет. [При выдаче РПГ] сказали, что там все написано, сам разберешься», — сказал бывший участник теробороны.

После того, как территориальную оборону распустили, он хранил оружие дома, но когда деньги закончились, Богун принял решение его продать. Автомат Калашникова он реализовал за 2 тыс. гривен (около 4 тыс. рублей), при попытке продажи гранатомета он был задержан российскими спецслужбами.

Богун отметил, что командиры теробороны Херсона просто «кинули» подчиненных, уехав в Николаев, находящийся под контролем ВСУ. При этом, задержанный подчеркнул, они заявляют, что считают предателями военнослужащих теробороны, принявших решение остаться в Херсоне.