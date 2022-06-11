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1 час назад

США отказались от создания азиатского аналога НАТО

Lenta.ruиещё 1

США отказываются от конфронтации и холодной войны в Индо-Тихоокеанском регионе, а также создания азиатского аналога НАТО, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Его слова приводит ТАСС.

США отказались от создания азиатского аналога НАТО
Фото: ReutersReuters

«Я бы хотел четко дать понять, что мы не стремимся к конфронтации или конфликту. Мы также не хотим новой холодной войны, азиатского НАТО или дробления региона на враждующие блоки», — сказал глава ПентПентагона.

По его словам, США будут непоколебимо отстаивать собственные интересы, но также и будут работоать над реализацией их видения этого. Остин добавил, что подход США сводится к укреплению безопасности, расширению сотрудничества, а не усилению разногласий.

«Со своей стороны мы будем работать над устранением противоречий в ответственном ключе, предотвращением конфликтов и достижением мира и процветания», — заключил он.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что диалог России и США находится на беспрецедентно низком уровне.

«Доверие подорвано, обрушивается сотрудничество даже по проблемам, представляющим очевидно взаимный интерес. Общение сторон на сегодняшний день ограничено», — сообщил Антонов.

Посол добавил, что во многом общение сторон сведено лишь к обсуждению технических проблем.

Армия,Ллойд Остин,Анатолий Антонов,НАТО,Пентагон,
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