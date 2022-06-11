Глава Пентагона заявил о готовности к сдерживанию КНДР

США намерены вместе с Японией и Южной Кореей обеспечивать сдерживания КНДР, в том числе, с учетом ее ракетных и ядерных вооружений. Об этом заявил в субботу министр обороны США Ллойд Остин, выступая на ежегодной конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла".
"В нашей стратегии национальной безопасности говорится о наличии постоянной угрозы со стороны Северной Кореи. США будут готовы и всегда готовы сдержать агрессию и выполнить предусмотренные договорами обязательства", - сказал он.
"Мы укрепляем сотрудничество в сфере безопасности между США, Японией и Республикой Корея. Вместе мы продолжим укреплять систему сдерживания в отношении ядерных вооружений и ракетных систем", - добавил Остин.