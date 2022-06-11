Глава Пентагона заявил о готовности к сдерживанию КНДР

США намерены вместе с Японией и Южной Кореей обеспечивать сдерживания КНДР, в том числе, с учетом ее ракетных и ядерных вооружений. Об этом заявил в субботу министр обороны США Ллойд Остин, выступая на ежегодной конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла".