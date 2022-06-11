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1 час назад

Глава Пентагона заявил о готовности к сдерживанию КНДР

ТАССиещё 2

США намерены вместе с Японией и Южной Кореей обеспечивать сдерживания КНДР, в том числе, с учетом ее ракетных и ядерных вооружений. Об этом заявил в субботу министр обороны США Ллойд Остин, выступая на ежегодной конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла".

Глава Пентагона заявил о готовности к сдерживанию КНДР
Фото: ТАССТАСС

"В нашей стратегии национальной безопасности говорится о наличии постоянной угрозы со стороны Северной Кореи. США будут готовы и всегда готовы сдержать агрессию и выполнить предусмотренные договорами обязательства", - сказал он.

"Мы укрепляем сотрудничество в сфере безопасности между США, Японией и Республикой Корея. Вместе мы продолжим укреплять систему сдерживания в отношении ядерных вооружений и ракетных систем", - добавил Остин.

Армия,Ллойд Остин,Пентагон,
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