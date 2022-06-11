На Украине впервые назвали число боевых потерь

Украина за время российской спецоперации по защите Донбасса потеряла убитыми более 10 тысяч военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника украинского лидера Алексея Арестовича.

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По его словам, в начале спецоперации погибало в среднем 100 граждан Украины в сутки. Также советник президента раскритиковал страны Запад, которые не спешат передавать Киеву оружие. Арестович считает, что именно такая медлительность приводит к огромным потерям Вооруженных сил Украины.

Напомним, 9 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что каждый день Украина теряет от 100 до 200 военных убитыми. Основной причиной потерь он назвал «отсутствие паритета между возможностями сторон».

Подоляк добавил, что Киеву необходимо получить от западных стран сотни артиллерийских систем и до 300 реактивных систем залпового огня.