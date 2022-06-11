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17 минут назад

На Украине впервые назвали число боевых потерь

Елена Прошина

Украина за время российской спецоперации по защите Донбасса потеряла убитыми более 10 тысяч военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника украинского лидера Алексея Арестовича.

На Украине впервые назвали число боевых потерь
Фото: ReutersReuters

По его словам, в начале спецоперации погибало в среднем 100 граждан Украины в сутки. Также советник президента раскритиковал страны Запад, которые не спешат передавать Киеву оружие. Арестович считает, что именно такая медлительность приводит к огромным потерям Вооруженных сил Украины.

Напомним, 9 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что каждый день Украина теряет от 100 до 200 военных убитыми. Основной причиной потерь он назвал «отсутствие паритета между возможностями сторон».

Подоляк добавил, что Киеву необходимо получить от западных стран сотни артиллерийских систем и до 300 реактивных систем залпового огня.

До этого министр обороны Украины Алексей Резников сообщил другие данные. По его словам, Вооружённые силы страны ежедневно теряют до 100 военнослужащих убитыми и до 500 - ранеными.

Армия,Михаил Подоляк,Алексей Арестович,Алексей Резников,
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