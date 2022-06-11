Китай приготовился к военным действиям

Армия Китая любой ценой будет противостоять попыткам отделить Тайвань от КНР и добиться независимости острова, даже ценой войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя китайского Министерства обороны У Цяня.

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10 июня в рамках международной конференции по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре прошла его встреча с главой Пентагона Ллойдом Остином.

«Министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости», — заявил по итогам переговоров У Цянь.

По его словам, Народно-освободительная армия Китая намерена решительно защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

Ранее официальный представитель китайского военного ведомства заявлял, что Пекин неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его «независимости».