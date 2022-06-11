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41 минуту назад

Китай приготовился к военным действиям

Елена Прошина

Армия Китая любой ценой будет противостоять попыткам отделить Тайвань от КНР и добиться независимости острова, даже ценой войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя китайского Министерства обороны У Цяня.

Китай приготовился к военным действиям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

10 июня в рамках международной конференции по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре прошла его встреча с главой Пентагона Ллойдом Остином.

«Министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости», — заявил по итогам переговоров У Цянь.

По его словам, Народно-освободительная армия Китая намерена решительно защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

Ранее официальный представитель китайского военного ведомства заявлял, что Пекин неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его «независимости».

По его словам, в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью. При этом соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются «кровными братьями».

Китай считает, что проблема Тайваня и вопрос Украины в корне отличаются

Армия,Ллойд Остин,Пентагон,
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