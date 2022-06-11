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57 минут назад

Генпрокурор Украины заявила об открытии более 16 тыс. дел против военных РФ

Газета.Ruиещё 1

На Украине расследуется 16 486 уголовных дел против российских военнослужащих. Об этом заявила генпрокурор страны Ирина Венедиктова, передает ТАСС.

На Украине открыли более 16 тыс. дел против военных РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Возвращаясь к военным преступлениям, на сегодня 16 486, мне кажется, открытых уголовных дел. Вы же понимаете, что завтра их будет на 200 больше. Мы не можем их не открывать", – сказала Венедиктова.

Она отметила, что по этим делам числятся 111 подозреваемых, еще восемь дел находятся на рассмотрении в суде. Генпрокурор также добавила, что еще 623 человек проходят по делам "преступление агрессии". По ним подозреваются российские чиновники, политики, военные и медийные личности.

9 июня Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к смертной казни наемников из Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиняемых в участии в боевых действиях на стороне Украины. Адвокат обвиняемых заявлял, что они будут обжаловать приговор.

Армия,Громкие уголовные дела ,Генеральный прокурор,Шон Пиннер,Ирина Венедиктова,
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