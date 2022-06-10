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34 минуты назад

ВСУ готовят новую провокацию в Одессе

Елена Прошина

ВС Украины готовят новую провокацию в районе захоронения жертв чумы в Одессе с целью обвинить в ней российскую армию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова приводит «РИА Новости».

ВСУ готовят новую провокацию в Одессе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Руководство одесской военной администрации совместно со специалистами 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ готовит очередную циничную провокацию с целью обвинения российских Вооруженных сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате реализации которой могут пострадать сотни мирных жителей Одессы», — сказал Мизинцев.

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По его словам, украинские военные планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположены захоронения жертв чумы. Данное место является густонаселенным районом Одессы и ВСУ рассчитывают, что военнослужащие РФ нанесут удар по установленному объекту и Киев сможет обвинить их в создании биологической опасности в городе, добавил Мизинцев.

Также он обратил внимание на то, что в России неоднократно предупреждали международную общественность о подготовке украинскими националистами подобных провокаций, которые при «полной поддержке Западом уже приобрели массовый характер». При этом Мизинцев подчеркнул, что в отличие от ВСУ армия РФ не наносит ударов по гражданской инфраструктуре и потенциально опасным объектам, способным создать опасность для жизни и здоровья мирного населения.

Армия,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,
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