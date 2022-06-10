ВСУ готовят новую провокацию в Одессе

ВС Украины готовят новую провокацию в районе захоронения жертв чумы в Одессе с целью обвинить в ней российскую армию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова приводит «РИА Новости».

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«Руководство одесской военной администрации совместно со специалистами 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ готовит очередную циничную провокацию с целью обвинения российских Вооруженных сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате реализации которой могут пострадать сотни мирных жителей Одессы», — сказал Мизинцев.

По его словам, украинские военные планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположены захоронения жертв чумы. Данное место является густонаселенным районом Одессы и ВСУ рассчитывают, что военнослужащие РФ нанесут удар по установленному объекту и Киев сможет обвинить их в создании биологической опасности в городе, добавил Мизинцев.