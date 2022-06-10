В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
25 минут назад

Китай пригрозил войной в случае отделения Тайваня

News.ru

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) без колебаний приступит к боевым действиям, если Тайвань отделится от КНР, сообщает ТАСС. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь по итогам встречи главы китайского МО Вэй Фэнхэ с его американским коллегой Ллойдом Остином в Сингапуре.

Китай пригрозил США войной в случае отделения Тайваня
Фото: ReutersReuters

Если кто-то осмелится отколоть от нашей страны Тайвань, НОАК без колебаний начнет войну… Мы будем твердо защищать суверенитет и территориальную целостность нашей страны, — заявил У Цянь.

Как уточнил официальный предcтавитель, Пекин не изменит позицию по данному вопросу. В то же время он oтметил, что власти КНР против того, чтобы китайско-американские отношения «раcсматривались исключительно в плоскости конкуренции».

Путин выдвинул требование к США по Афганистану

Ранее востоковед Алексей Маслов заявил, что эскалация конфликта между КНР и Тайванем продолжается, а отправка к берегам острова 30 военных самолётов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) можно расценивать как ответные действия на заявления США. По его мнению, Пекин таким образом демонстрирует готовность решить ситуацию военным путём.

Ллойд Остин,Алексей Маслов,Владимир Путин,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители