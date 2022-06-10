Китай пригрозил США войной в случае отделения Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) без колебаний приступит к боевым действиям, если Тайвань отделится от КНР, сообщает ТАСС. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь по итогам встречи главы китайского МО Вэй Фэнхэ с его американским коллегой Ллойдом Остином в Сингапуре.

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Если кто-то осмелится отколоть от нашей страны Тайвань, НОАК без колебаний начнет войну… Мы будем твердо защищать суверенитет и территориальную целостность нашей страны, — заявил У Цянь.

Как уточнил официальный предcтавитель, Пекин не изменит позицию по данному вопросу. В то же время он oтметил, что власти КНР против того, чтобы китайско-американские отношения «раcсматривались исключительно в плоскости конкуренции».