Приговоренный к смертной казни британец рассказал об условиях работы на ВСУ

Гражданин Великобритании Эйден Аслин, приговоренный к смертной казни в Донецкой народной республике, в интервью RT рассказал об условиях работы на Вооруженные силы Украины.

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По его словам, изначально ему платили восемь тысяч гривен, но позднее жалование подняли до 12 тысяч гривен.

«Условия одинаковые. Когда я вступил в ряды ВСУ, мое жалование было около восьми тысяч гривен. Это примерно 250 долларов. Позже президент Украины поднял жалование военным до 12 тысяч гривен», — сказал Аслин.

Он отметил, что заключил контракт с ВСУ еще 3 или 4 октября 2018 года.

Напомним, что 9 июня Верховный суд ДНР приговорил троих иностранных наемников к смертной казни.