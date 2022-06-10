Российские десантники применяют ПТУР «Аркан» против украинских танков

«Российская газета» отмечает, что такие ракеты, благодаря тандемным головным частям, максимально эффективно уничтожают танки противника, в том числе, оснащенные динамической защитой. «Аркан» может поражать ДОТы и ДЗОТы, сбивать низколетящие цели. К достоинствам «Аркана» относится возможность БМПД вести огонь во время движения.

По данным Рособоронэкспорта, «Аркан» имеет вероятность поражения в 3-3,5 раза выше по сравнению со штатной ракетой и увеличенную дальность стрельбы на 40%. Наведение ракет осуществляется в полуавтоматическом режиме по лучу лазера. Дальность стрельбы - от 100 до 5500 м. Ракета может долететь до цели на максимальной дальности за 22 сек и пробить броню толщиной в 750 мм.