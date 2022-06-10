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15 минут назад

Десантники ВС России применяют ПТУР «Аркан» против танков ВСУ

Газета.Ru

Российские десантники используют в спецоперации на Украине боевые машины БМД-4, которые вооружены управляемыми противотанковыми ракетами ПТУР 9М117М1-3 «Аркан», сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegramm-канал «Ратник 2-го разряда», опубликовавший фото.

Российские десантники применяют ПТУР «Аркан» против украинских танков
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

«Противотанковые управляемые ракеты «Аркан» 9М117М3 в боеукладке БМД-4 наших десантников. Николаевское направление», — говорится в посте канала.

«Российская газета» отмечает, что такие ракеты, благодаря тандемным головным частям, максимально эффективно уничтожают танки противника, в том числе, оснащенные динамической защитой. «Аркан» может поражать ДОТы и ДЗОТы, сбивать низколетящие цели. К достоинствам «Аркана» относится возможность БМПД вести огонь во время движения.

По данным Рособоронэкспорта, «Аркан» имеет вероятность поражения в 3-3,5 раза выше по сравнению со штатной ракетой и увеличенную дальность стрельбы на 40%. Наведение ракет осуществляется в полуавтоматическом режиме по лучу лазера. Дальность стрельбы - от 100 до 5500 м. Ракета может долететь до цели на максимальной дальности за 22 сек и пробить броню толщиной в 750 мм.

Ранее сообщалось, что США считают российскую боевую машину поддержки танков БМПТ «Терминатор» уникальной. Ранее в США назвали российский истребитель МиГ-29 конкурентом самолетам НАТО из-за его особенностей. До этого портал 19FortyFive назвал российский Т-90М слишком продвинутым, чтобы считать его танком третьего поколения.

Армия,Верховный суд,Рособоронэкспорт,НАТО,
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