Путин присвоил звание Героя России уроженцу Тувы

«Указом президента России [ Влад Владимира Путина ] за номером 361 от 09.06.2022 года присвоено звание Героя России моему земляку, разведчику, старшему сержанту Донгак! Гордость переполняет душу! Поздравляю!» — говорится в сообщении политика.

Ранее Путин на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым согласился присвоить звание Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову, получившему ранение в ходе спецоперации на Украине. Во время внезапного нападения на колонну он развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей», — рассказал Цыденов.